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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 15:39

Самолет МЧС с лекарствами и масками вылетит в Китай 8 февраля

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Авиация МЧС РФ доставит гуманитарный груз в Китай, где произошла вспышка коронавируса.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства, 6 и 7 февраля гуманитарный груз будет комплектоваться из Московской, Тверской и Воронежской областей подразделениями ведомства. Рейс запланирован на 8 февраля из аэропорта Раменское.

В качестве гуманитарной помощи в Китай планируется доставить средства индивидуальной защиты и медицинские препараты.

МЧС Китай

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