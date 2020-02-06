Самолет МЧС с лекарствами и масками вылетит в Китай 8 февраля

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Авиация МЧС РФ доставит гуманитарный груз в Китай, где произошла вспышка коронавируса.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства, 6 и 7 февраля гуманитарный груз будет комплектоваться из Московской, Тверской и Воронежской областей подразделениями ведомства. Рейс запланирован на 8 февраля из аэропорта Раменское.

В качестве гуманитарной помощи в Китай планируется доставить средства индивидуальной защиты и медицинские препараты.