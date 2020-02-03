В Китай отправят пять российских врачей для борьбы с коронавирусом

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Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Вечером 4 февраля в Китай вылетят пять российских медиков, которые примут участие в борьбе с "уханьским" коронавирусом, объявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она руководит оперативным штабом при правительстве по профилактике новой инфекции.

Позднее в понедельник будет определен окончательный состав делегации, отметила она. Это будут сотрудники Минздрава и Роспотребнадзора.

Ранее Голикова сообщила, что завершается оформление документов для отправки в Китай гуманитарной помощи. Речь шла о доставке силами МЧС средств индивидуальной защиты и о возможной отправке в Китай российских специалистов.

По данным на утро 3 февраля, в Китае коронавирусом 2019-nCoV заразились 17 238 человек, 361 умер. За рубежом подтверждено 148 случаев заражения, в том числе - два в России. Один заболевший умер на Филиппинах.