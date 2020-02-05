Санаторий под Тюменью принял эвакуированных из Уханя и закрылся на карантин. Обобщение

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Россияне и граждане других стран, эвакуированные в среду двумя российскими военными самолетами из китайского города Ухань в связи со вспышкой коронавируса, доставлены в реабилитационный центр в лесу под Тюменью.

"Все прилетевшие из Китая пассажиры двух спецбортов размещены в санатории. Ворота закрыты", - сообщил 5 февраля днем оперативный штаб по профилактике коронавируса. Ранее в среду первый военно-транспортный Ил-76МД доставил из Уханя в аэропорт Тюмени 80 человек, а второй привез еще 64 эвакуированных.

Таким образом, всего из Уханя в Тюменскую область доставили 144 человека. Из них 128 граждан РФ и 16 граждан стран СНГ, в том числе десять человек из Белоруссии, один - из Армении, три - из Казахстана, один - из Таджикистана. Все они здоровы. "Заболеваний ни у кого нет", - заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Изоляция на 14 дней

Лечебно-реабилитационный центр "Градостроитель" расположен в поселке Винзили в 30 км от Тюмени вдали от жилой застройки. Эвакуированные будут там находиться 14 дней в режиме изоляции. Территория центра, вокруг которой выстроено два периметра ограждения, будет охраняться Росгвардией.

В центре есть дезинфекционная камера и автономные очистные сооружения, которые позволяют проводить дезинфекцию и очистку стоков, чтобы ничто не попало во внешнюю среду. Есть специальные устройства для уничтожения медицинских отходов. Весь персонал центра, где разместятся люди, будет работать в защитных костюмах.

В каждом номере в центре есть холодильник, душ, туалет, а также игрушки, детские развивающие игры, шахматы, шашки, "чтобы взрослые могли поиграть". Будет организовано четырехразовое питание. Постояльцам обеспечат выход в интернет.

Эвакуированных поместят в отдельные номера - контактировать между собой они не будут. Исключение - семьи, их разместят вместе. Предусмотрены специальные номера из нескольких комнат для семей с детьми.

Наблюдение медиков

Эвакуированные будут находиться под наблюдением медиков. "Медицинское наблюдение будет осуществляться 14 дней, в течение которых помещенные в этот центр граждане не смогут его покинуть", - сообщила руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова.

Наблюдать за их здоровьем будут специально обученные медики, которым предстоит провести с людьми в карантине две недели. "И эти медицинские работники, и весь обслуживающий персонал все 14 дней будут находиться вместе с пациентами в одном здании, но в разных его помещениях, (...) разных крыльях этого здания, не пересекаясь без специальных средств защиты друг с другом. Без права выхода и без права покинуть территорию этого здания", - сказала Попова.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что весь персонал центра имеет квалификацию по специальности "инфекционные болезни". Он добавил, что в реабилитационном центре развернуты экспресс-лаборатории, где можно провести полный биохимический анализ крови.

"Установлена мобильная рентген-установка, развернуты дополнительные палаты при необходимости. То есть полный объем оборудования на базе имеется. Привезены все медикаменты", - сказал Мурашко.

Как отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, создание нового медицинского коллектива в сжатые сроки стало одной из самых сложных задач при организации центра для карантина эвакуированных из Китая.

"Одной из самых сложных задач за такой короткий промежуток времени было сформировать новый медицинский коллектив, врачей, средний персонал, узких специалистов, которые были бы готовы на высочайшем уровне решить задачи, которые могут возникнуть в ходе этих 14 дней карантина. Мы должны гордиться нашими медиками, потому что люди на 14 дней заходят в зону карантина и будут там находиться, жить, ночевать работать и отдыхать", - сказал губернатор журналистам в Тюмени.

Проблема с зарядкой телефонов

Первой проблемой, с которой столкнулись прибывшие, стало отсутствие зарядок для мобильных устройств. "Как только наши граждане поселились, стало понятно, что есть проблема с разъемами для электронных устройств связи", - сообщила руководитель Роспотребнадзора.

По ее словам, эта проблема была в течение одного часа решена: "Сегодня, сейчас уже доставлены специальные разъемы, чтобы люди могли ими пользоваться". Попова добавила, что другие проблемы, которые возникают у находящихся в этом центре людей, решаются так же оперативно.

Губернатор Тюменской области сообщил, что продуманы различные жизненные ситуации, в которых могут оказаться эвакуированные. "Всем им розданы сим-карты. Если какие-то вопросы, просьбы, пожелания будут возникать, персонал санатория и мы будем оперативно реагировать и доставлять все, что необходимо для комфортного пребывания в эти 14 дней", - заверил Моор.

Своих не бросаем

Жители Тюмени запустили флешмоб #своихнебросаем, чтобы привлечь внимание к проблеме паники в социальных сетях относительно размещения прибывающих из Китая россиян и граждан СНГ на карантин в тюменском санатории. Горожане записывают слова поддержки и размещают их в инстаграме.

Флешмоб стал ответом на возмущенные комментарии тюменцев под постом в инстаграме губернатора области о готовности принимать эвакуированных из Китая в созданном в регионе карантинном пункте. "Тюмень готова к приему пассажиров, прибывающих из Китая. Обеспечены все меры безопасности", - написал губернатор.

В связи с этим некоторые горожане обвинили руководителя области в популизме и нежелании считаться с мнением населения. "Второй самолет к нам прилетел... сколько еще ждать птичек из Китая? Слуги государевы как обычно повернулись к людям... не учитывая их мнения. Почему бы не в Москве их принять, чем руководствуются?" - пишет один из комментаторов.

Однако другие их земляки высказывают в комментариях слова поддержки. "Всем приехавшим согражданам и персоналу желаю здоровья и легко перенести карантинные мероприятия! Комментарии большинства тюменцев просто стыдно читать...", - пишет одна из пользователей.

Ранее в России были выявлены два человека с коронавирусной инфекцией - в Забайкальском крае и в Тюменской области. Оба заболевших - граждане Китая. 31 января глава тюменского управления Роспотребнадзора Галина Шарухо заявила, что благодаря своевременной изоляции заболевшей коронавирусом студентки из Китая ситуация не представляет опасности для жителей Тюмени.

Тем временем в среду в ряде аптек Тюмени закончились медицинские маски из-за ажиотажного спроса на них жителей города. Как сообщили "Интерфаксу" в сети аптек "Фармленд" (80 аптек в Тюмени), ажиотажный спрос на маски начался 31 января, когда появилась информация о подтвержденном заболевания коронавирусом в Тюменской области. На сегодняшний день маски есть только в нескольких аптеках, однако в четверг, 6 февраля, планируется пополнить их запасы.