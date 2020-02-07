В Екатеринбурге создается карантинная зона для наблюдения за гражданами Китая

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Свердловские власти в рамках мер по недопущению распространения коронавируса создают на базе оздоровительного центра "Бодрость" в Екатеринбурге площадку для наблюдения в течение 14 дней гражданами Китая, сообщил областной Минздрав.

"В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 31.01.2020 N3 "О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV", во всех субъектах РФ создаются площадки для проведения обсервационно-изоляционных мероприятий, то есть наблюдения в течение 14 дней за обследованными и здоровыми гражданами Китая с постоянным медицинским контролем", - заявила главный эпидемиолог Свердловской области Галина Борисевич, слова которой приводятся в сообщении.

В Свердловской области такой площадкой выбран оздоровительный центр "Бодрость" в Екатеринбурге.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по области сообщили, что создание карантинной зоны началось в минувший четверг.

"Его (центр наблюдения - ИФ) вчера развернули. С сегодняшнего дня туда будут прибывать (граждане КНР - ИФ)", - сказали агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе управления.

В санатории "Бодрость" агентству "Интерфакс-Урал" подтвердили информацию и отметили, что уже в четверг все постояльцы санатория выселились. "Пока к нам никто из жителей Китая не поступал", - сказал собеседник агентства.

По данным на 9:00 часов местного времени 7 февраля 2020 года на территории Свердловской области случаев заболевания коронавирусом не выявлено.

На сегодняшний день запас масок и общая обеспеченность лекарственными препаратами медицинских организаций Свердловской области являются достаточными. В управление Роспотребнадзора по Свердловской области имеются необходимые диагностические тест-системы для выявления нового коронавируса.

5 февраля два самолета ВКС РФ доставили в Тюмень из Уханя, где находится эпицентр распространения коронавируса, 144 человека. Большинство из них - россияне. Среди них зараженных не выявлено. По состоянию на 6 февраля все эвакуированные в Тюмень россияне и иностранцы, а также китайская студентка, которая проходит лечение в областной инфекционной больнице чувствуют себя хорошо.

Все эвакуированные будут находиться на карантине 14 дней в реабилитационном центре "Градостоитель", расположенном в 30 км от Тюмени, вдали от жилых застроек. По периметру центра выставлено двойное ограждение и охрана Росгвардии.