Замначальника Генштаба РФ задержан по делу о хищении 6,7 млрд руб.

Заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Халил Арсланов Фото: Минобороны России

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Халил Арсланов, являющийся фигурантом уголовного дела о хищении 6,7 млрд рублей, задержан.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, высокопоставленному военному инкриминируют два эпизода в рамках уголовного дела о мошенничестве.

Ранее стало известно, что Арсланову предъявлено обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей: "по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно".

Как следует из документов, уголовное дело было возбуждено 6 августа 2013 года по факту хищения денежных средств при заключении государственного контракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту специальной военной техники ВС. Срок следствия по делу в настоящее время установлен до 6 февраля 2020 года.

О претензиях правоохранительных органов к Арсланову стало известно осенью 2019 года. Как сообщалось, вместе с ним в уголовном деле фигурируют начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ Павел Кутахов, начальник 1-го управления Главного управления связи ВС генерал-майор Александр Оглоблин, а также задержанные еще в 2017 году бывшие топ-менеджеры ОАО "Воентелеком" - экс-гендиректор предприятия Александр Давыдов, его первый заместитель Олег Савицкий и советник Дмитрий Семилетов - и гендиректор ООО "ЭрСиАй" Татьяна Ильина.