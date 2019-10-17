Замглавы Генштаба ВС России обвинили в крупном мошенничестве

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено обвинение в крупном мошенничестве, вины он не признает, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Интерфакс" не располагает информацией из официальных источников по этому поводу.

Ранее в октябре газета "Коммерсант" писала, что Арсланов проходил по делу о махинациях при закупке спецтехники для вооруженных сил РФ, с него, по утверждению издания, была взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. По данным источников издания, по делу также арестован начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ полковник Павел Кутахов.

Как утверждает газета, расследование стало результатом досудебных соглашений о сотрудничестве, которые с Главной военной прокуратурой заключили экс-гендиректор АО "Воентелеком" Александр Давыдов и его предполагаемые подельники.

Сам Давыдов был задержан в конце декабря 2017 года по обвинению в хищении денежных средств при реализации госконтрактов Министерства обороны на поставку, монтаж и пусконаладку радиооборудования. По версии следствия, гендиректор "Воентелекома" давал указания на завышение стоимости работ в рамках исполнения контрактов.

Общий ущерб по делу следствие оценивает в более чем 1 млрд рублей.

В начале декабря 2017 года Хамовнический суд Москвы отправил под арест по этому делу первого заместителя гендиректора "Воентелекома" Олега Савицкого и бывшего советника коммерческого директора компании Дмитрия Семилетова. Позднее аналогичную санкцию суд вынес в отношении гендиректора ООО "ЭрСиАй" Татьяны Ильиной.

Фигурантам инкриминируются несколько эпизодов хищения денежных средств при исполнении госконтрактов (ч.4 ст.159 УК РФ).