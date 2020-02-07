Замначальника Генштаба заявил о попытке следствия дискредитировать руководство ВС

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Замначальника Генштаба, генерал-полковник Халил Арсланов считает, что его уголовное дело было возбуждено ради дискредитации его лично и "высшего руководства Вооруженных сил" в его лице. Он заявил это в 235-м гарнизонном военном суде.

По его словам, его "обманным путем пригласили на беседу" без адвоката.

От дальнейших комментариев он отказался, сославшись на то, что является военнослужащим.

Суд рассматривает ходатайство следствия об аресте генерала. 7 февраля его задержали по делу, возбужденному еще в 2013 году.

Формальные обвинения в двух эпизодах особо крупного мошенничества почти на 6,7 млрд рублей Арсланову предъявили в октябре 2019 года. "Коммерсантъ" и источники "Интерфакса" узнали подробности дела в октябре 2019 года, официально о них было объявлено в январе 2020 года, когда следствие попросило арестовать его имущество. На тот момент он был под подпиской о невыезде.

По версии следствия, в рамках госконтрактов на ремонт и обслуживание военной техники генерал похитил 191 437 536 рублей в одном эпизоде и не менее 6,5 млрд рублей в другом.

По этому же делу проходят начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС России Павел Кутахов, начальник 1-го управления Главного управления связи ВС генерал-майор Александр Оглоблин, а также задержанные еще в 2017 году бывшие топ-менеджеры ОАО "Воентелеком" - экс-гендиректор предприятия Александр Давыдов, его первый заместитель Олег Савицкий и советник Дмитрий Семилетов - и гендиректор ООО "ЭрСиАй" Татьяна Ильина.