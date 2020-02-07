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Замначальника Генштаба заявил о попытке следствия дискредитировать руководство ВС

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Замначальника Генштаба, генерал-полковник Халил Арсланов считает, что его уголовное дело было возбуждено ради дискредитации его лично и "высшего руководства Вооруженных сил" в его лице. Он заявил это в 235-м гарнизонном военном суде.

По его словам, его "обманным путем пригласили на беседу" без адвоката.

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От дальнейших комментариев он отказался, сославшись на то, что является военнослужащим.

Суд рассматривает ходатайство следствия об аресте генерала. 7 февраля его задержали по делу, возбужденному еще в 2013 году.

Формальные обвинения в двух эпизодах особо крупного мошенничества почти на 6,7 млрд рублей Арсланову предъявили в октябре 2019 года. "Коммерсантъ" и источники "Интерфакса" узнали подробности дела в октябре 2019 года, официально о них было объявлено в январе 2020 года, когда следствие попросило арестовать его имущество. На тот момент он был под подпиской о невыезде.

По версии следствия, в рамках госконтрактов на ремонт и обслуживание военной техники генерал похитил 191 437 536 рублей в одном эпизоде и не менее 6,5 млрд рублей в другом.

По этому же делу проходят начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС России Павел Кутахов, начальник 1-го управления Главного управления связи ВС генерал-майор Александр Оглоблин, а также задержанные еще в 2017 году бывшие топ-менеджеры ОАО "Воентелеком" - экс-гендиректор предприятия Александр Давыдов, его первый заместитель Олег Савицкий и советник Дмитрий Семилетов - и гендиректор ООО "ЭрСиАй" Татьяна Ильина.

Халил Арсланов Генштаб

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