Суд арестовал 450 млн рублей, принадлежащих обвиняемой в шпионаже Карине Цуркан

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы наложил арест на банковские счета и наличные деньги бывшего члена правления компании "Интер РАО" Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

По ее словам, арестованы найденные по месту жительства и в индивидуальных банковских сейфах средства в размере 6 млн 160 тыс. 865 долларов США, 529 155 евро и 19 млн 625 тыс. рублей. По текущему курсу у Цуркан оказалось арестовано суммарно около 450 млн рублей. Ранее ее адвокаты заявляли, что по уголовному делу был наложен арест на счета, на которых может находиться до миллиарда рублей.

Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Она была задержана и арестована летом 2018 года.

Как сообщил ранее "Интерфаксу" адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов, бывшему топ-менеджеру "Интер РАО" вменяют то, что "она 16 августа 2004 года стала агентом, осуществляющим конфиденциальное сотрудничество с молдавской спецслужбой", после чего 21 апреля 2015 года в Москве получила электронную версию "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества" и 29 сентября 2015 года "передала этот документ спецслужбе Молдавии".

Вину Цуркан не признает. Свое преследование бывший топ-менеджер "Интер РАО" связывала с попыткой сместить ее с должности из-за "принципиальной неподкупности".