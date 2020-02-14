Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 06:07

Апелляционный суд отказался отпустить Карину Цуркан из СИЗО

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве признал законным продление ареста до 14 марта обвиняемой в шпионаже экс-члена правления "Интер РАО" Карины Цуркан, которая ранее была освобождена из СИЗО по решению этого же суда, но возвращена под стражу кассационной инстанцией, передал корреспондент "Интерфакса".

Как сообщалось, 16 января Первый апелляционный суд по жалобам защиты отменил указанные решения Мосгорсуда, изменив Цуркан меру пресечения на запрет определенных действий.

Однако Генпрокуратура не согласилась с решением апелляционной инстанции и обжаловала его в кассационный суд, который 7 февраля признал ошибочными выводы нижестоящего суда и направил дело на новое апелляционное рассмотрение. При этом Цуркан, которая успела провести на свободе 23 дня, снова была помещена под стражу.

Как следовало из кассационного определения, апелляционная инстанция ошибочно посчитала, что следователь не предоставил в установленный срок - за 30 дней до истечения предельного 18-месячного срока ареста Цуркан - ей самой и ее адвокатам материалы уголовного дела для ознакомления, на что во всех инстанциях указывала защита.

Следствием ФСБ Цуркан обвиняется в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Она была задержана и арестована летом 2018 года.

Как рассказывал "Интерфаксу" адвокат Павлов, по версии следствия, бывший топ-менеджер "Интер РАО" 16 августа 2004 года стала агентом, сотрудничающим с молдавской спецслужбой, а в сентябре 2015 года передала Молдавии электронную версию проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества.

Вину Цуркан не признает. Защита настаивает на фальсификации доказательств следствия.

Карина Цуркан Интер РАО

Новости по теме

Новости

Совет директоров "Вымпелкома" возглавит CEO холдинга VEON Каан Терзиоглу

Два человека погибли при жесткой посадке Ми-8 на Ямале

Арашуков и Абызов стали соседями по камере в "Лефортово"

Арашуков и Абызов стали соседями по камере в "Лефортово"

Порты Крыма проведут массовые сокращения из-за санкций Запада и Керченского моста

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Прокуратура ЗАО Москвы прислала извинения журналисту Голунову по почте

Прокуратура ЗАО Москвы прислала извинения журналисту Голунову по почте

Онищенко заверил, что миру не грозит повальная эпидемия коронавируса

Двоих зажало в салоне вертолета после жесткой посадки на Ямале

Роспотребнадзор посчитал сбежавших из-под карантина в Петербурге

Роспотребнадзор посчитал сбежавших из-под карантина в Петербурге

Онищенко заявил, что в России нет эпидемии ВИЧ

Источник сообщил о возможной скорой отставке замминистра финансов РФ

Источник сообщил о возможной скорой отставке замминистра финансов РФ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');