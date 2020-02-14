Апелляционный суд отказался отпустить Карину Цуркан из СИЗО

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве признал законным продление ареста до 14 марта обвиняемой в шпионаже экс-члена правления "Интер РАО" Карины Цуркан, которая ранее была освобождена из СИЗО по решению этого же суда, но возвращена под стражу кассационной инстанцией, передал корреспондент "Интерфакса".

Как сообщалось, 16 января Первый апелляционный суд по жалобам защиты отменил указанные решения Мосгорсуда, изменив Цуркан меру пресечения на запрет определенных действий.

Однако Генпрокуратура не согласилась с решением апелляционной инстанции и обжаловала его в кассационный суд, который 7 февраля признал ошибочными выводы нижестоящего суда и направил дело на новое апелляционное рассмотрение. При этом Цуркан, которая успела провести на свободе 23 дня, снова была помещена под стражу.

Как следовало из кассационного определения, апелляционная инстанция ошибочно посчитала, что следователь не предоставил в установленный срок - за 30 дней до истечения предельного 18-месячного срока ареста Цуркан - ей самой и ее адвокатам материалы уголовного дела для ознакомления, на что во всех инстанциях указывала защита.

Следствием ФСБ Цуркан обвиняется в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Она была задержана и арестована летом 2018 года.

Как рассказывал "Интерфаксу" адвокат Павлов, по версии следствия, бывший топ-менеджер "Интер РАО" 16 августа 2004 года стала агентом, сотрудничающим с молдавской спецслужбой, а в сентябре 2015 года передала Молдавии электронную версию проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества.

Вину Цуркан не признает. Защита настаивает на фальсификации доказательств следствия.