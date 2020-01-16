Бывшего топ-менеджера "Интер РАО" Цуркан выпустили из СИЗО

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Москве Первый апелляционный суд общей юрисдикции смягчил меру пресечения Москве бывшему члену правления компании "Интер РАО" Карине Цуркан, обвиняемой в шпионаже, сообщил ее адвокат, глава объединения "Команда 29" Иван Павлов.

Суд изменил для нее арест на освобождение под запрет определенных действий.

Ее уже выпустили из СИЗО "Лефортово", и она едет домой, добавил Павлов.

В декабре Цуркан продлили арест до 14 марта 2020 года.

Павлов ранее обращал внимание, что предельный срок ее ареста - 18 месяцев - истек 13 декабря. По его словам, следствие не успело завершить расследование в установленные сроки и передать защите материалы дела для ознакомления, и попросило продлить арест его подзащитной.

Карину Цуркан задержали и арестовали по обвинению в шпионаже летом 2018 года. Материалы ее дела засекречены. По словам Павлова, следствие подозревает ее в передаче молдавской спецслужбе проекта документа российского Минэнерго о работе российских энергетических компаний. Цуркан вины не признает, а ее защита утверждает, что следствие сфальсифицировало доказательства.