Генпрокуратура обжаловала освобождение обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Кассационный суд в феврале рассмотрит представление Генпрокуратуры на решение апелляционного суда, освободившего из-под стражи по жалобе защиты бывшего члена правления компании "Интер РАО" Карину Цуркан, обвиняемую в шпионаже. Об этом "Интерфаксу" сообщил ее адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.

По словам Павлова, заместитель генерального прокурора внес представление на апелляционное определение, которое будет рассмотрено Вторым кассационным судом общей юрисдикции 7 февраля.

Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве 16 января изменил Цуркан меру пресечения с содержания под стражей на запрет определенных действий. Таким образом апелляционный суд удовлетворил жалобу защиты на решение Мосгорсуда, продлившего в конце прошлого года бывшему топ-менеджеру "Интер РАО" срок ареста до 14 марта.

"Настораживает скорость, с которой дело было назначено к рассмотрению, - отметил адвокат Павлов. - Представление поступило в Кассационный суд уже 22 января, через пару рабочих дней, после вынесения определения. В таких случаях кассация - выборочная, а не сплошная, то есть представление сначала рассматривается судьей без выхода в судебное заседание. Однако уже 23 января заместитель председателя суда вынес постановление о передаче представления вместе с делом для его рассмотрения в кассационном судебном заседании с участием всех сторон. В тот же день курьер доставил защитникам из Москвы в Санкт-Петербург извещение о дате и времени заседания, которое оказалось назначено на самую ближайшую дату, которую позволял закон. С полным текстом самого апелляционного определения мы, кстати, до сих пор не ознакомлены".

Павлов добавил, что Цуркан стала первой в новейшей истории России обвиняемой в шпионаже, кому арест был смягчен на более мягкую меру пресечения. "Мы все-таки надеемся, что это единственно законное решение будет подтверждено вышестоящим судом", - заключил адвокат.

Следствием ФСБ Карина Цуркан обвиняется в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Она была задержана и арестована летом 2018 года. Как рассказывал "Интерфаксу" Павлов, по версии следствия, бывший топ-менеджер "Интер РАО" 16 августа 2004 года "стала агентом, осуществляющим конфиденциальное сотрудничество с молдавской спецслужбой", после чего 21 апреля 2015 года "в Москве получила электронную версию проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества" и 29 сентября 2015 года "передала этот документ спецслужбе Молдовы".

Вину Цуркан не признает. Защита настаивает на фальсификации доказательств следствия.