Замглавы Генштаба Арсланов арестован по делу о хищении 6,7 млрд рублей

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - 235 гарнизонный военный суд арестовал до 7 апреля заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Халила Арсланова, ставшего фигурантом уголовного дела о хищении 6,7 млрд рублей. Об этом сообщает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в пятницу.

Ранее сообщалось, что Арсланову предъявлено обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей по двум эпизодам: по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей.

Как следует из документов, уголовное дело, по которому обвиняемым стал Арсланов, было возбуждено 6 августа 2013 года по факту хищения денежных средств при заключении государственного контракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту специальной военной техники ВС. Срок следствия по делу в настоящее время установлен до 6 февраля 2020 года, следует из материалов.

О претензиях правоохранительных органов к Арсланову стало известно осенью 2019 года.

Как сообщалось, вместе с ним в уголовном деле фигурируют начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ Павел Кутахов, начальник 1-го управления Главного управления связи ВС генерал-майор Александр Оглоблин, а также задержанные еще в 2017 году бывшие топ-менеджеры ОАО "Воентелеком" - экс-гендиректор предприятия Александр Давыдов, его первый заместитель Олег Савицкий и советник Дмитрий Семилетов, гендиректор ООО "ЭрСиАй" Татьяна Ильина.