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Следователь обвинил замглавы Генштаба ВС РФ в симуляции болезней

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Замначальника Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Халил Арсланов, обвиняемый в крупном мошенничестве, уклонялся от участия в следственных действиях, симулируя заболевания, чтобы оставаться в стационаре военного госпиталя, утверждает следствие.

"Арсланов в период с октября по декабрь 2019 года, не имея на то объективных показаний, симулировал обострение заболеваний и неоднократно инициировал продление своего нахождения на стационарном лечении (в военном госпитале - ИФ) с целью уклониться от участия в следственных действиях", - заявил следователь в 235-м гарнизонном военном суде, где в пятницу рассматривается ходатайство следствия об аресте Арсланова.

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По его словам, сейчас установлены не все соучастники преступления, и в случае, если Арсланов не будет заключен под стражу, он сможет связаться с ними и сообщить о ходе следствия.

Также следователь добавил, что Арсланов активно оказывает давление на подчиненных, отслеживает их поведение, "создает обстановку запугивания и страха, заявляет угрозы вплоть до увольнения в случае дачи ими (подчиненными - ИФ) показаний".

Ранее сообщалось, что Арсланов обвиняется в причастности к хищению почти 6,7 млрд рублей по двум эпизодам: "по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно".

В октябре 2019 года ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Вину генерал не признал.

Халил Арсланов

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