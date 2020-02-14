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Сын подсудимого генерала Арсланова заявил о вымогательстве у него 150 млн рублей

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Сын заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковника Халила Арсланова, арестованного по делу о хищении 6,7 млрд рублей, заявил о вымогательстве 150 млн рублей за освобождение отца.

Арслан Арсланов заявил "Интерфаксу", что он обратился с заявлением к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, директору Федеральной службы безопасности Александру Бортникову и генпрокурору Игорю Краснову. Арсланов-младший отмечает, что требуемой суммы у него и у его семьи никогда не было.

В своем обращении к руководителям правоохранительных органов Арсланов указал: в случае отказа выплатить деньги неизвестные угрожают тем, что отца "ждёт участь не дожить до суда или сгнить в лагерях".

Официальными комментариями силовых структур по этому поводу "Интерфакс" пока не располагает.

7 февраля 235-й гарнизонный военный суд заключил под стражу замначальника Генштаба Халила Арсланова, обвиняемого в крупном мошенничестве, связанном с поставками радиостанций в Минобороны. Свою вину генерал не признал.

Арсланов обвиняется в причастности к хищению почти 6,7 млрд рублей по двум эпизодам. В октябре 2019 года ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Вину генерал не признал.

Само уголовное дело было возбуждено 6 августа 2013 года по факту хищения денежных средств при заключении государственного контракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту специальной военной техники Вооруженных сил.

Вместе с генералом в уголовном деле фигурируют начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ Павел Кутахов, начальник 1-го управления Главного управления связи ВС генерал-майор Александр Оглоблин, а также задержанные еще в 2017 году бывшие топ-менеджеры ОАО "Воентелеком" - экс-гендиректор предприятия Александр Давыдов, его первый заместитель Олег Савицкий и советник Дмитрий Семилетов, гендиректор ООО "ЭрСиАй" Татьяна Ильина.

Привлечь к ответственности Арсланова следствие смогло в связи с сотрудничеством других фигурантов, отмечали источники СМИ.

Халил Арсланов

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