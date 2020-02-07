СК возбудил дело по факту крушения вертолета Bell 407 в Татарстане

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов возбуждено в связи с крушением вертолета в Татарстане, в котором погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин, основные версии - ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также неблагоприятные метеоусловия. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

"Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

В нем отмечается, что основными версиями причин аварии являются ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также неблагоприятные метеоусловия.

По данным ведомства, вертолет обнаружили вблизи населенного пункта Лаишево Татарстана.

"В результате удара о землю воздушное транспортное средство получило значительные повреждения корпуса. Двое человек, находившихся на его борту, с серьёзными травмами направлены в больницу, один погиб", - говорится в пресс-релизе.

В пресс-службе добавили, что на месте происшествия работают опытные следователи и криминалисты Приволжского следственного управления на транспорте СК.

Ранее сообщалось, что в результате жесткой посадки вертолета Bell 407 в Татарстане погиб один человек, еще двое получили серьезные травмы. Среди выживших - пилот вертолета, его планируют опросить, как только он придет в сознание. При крушении вертолета погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин.