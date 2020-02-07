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СК возбудил дело по факту крушения вертолета Bell 407 в Татарстане

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов возбуждено в связи с крушением вертолета в Татарстане, в котором погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин, основные версии - ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также неблагоприятные метеоусловия. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

"Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

В нем отмечается, что основными версиями причин аварии являются ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также неблагоприятные метеоусловия.

По данным ведомства, вертолет обнаружили вблизи населенного пункта Лаишево Татарстана.

"В результате удара о землю воздушное транспортное средство получило значительные повреждения корпуса. Двое человек, находившихся на его борту, с серьёзными травмами направлены в больницу, один погиб", - говорится в пресс-релизе.

В пресс-службе добавили, что на месте происшествия работают опытные следователи и криминалисты Приволжского следственного управления на транспорте СК.

Ранее сообщалось, что в результате жесткой посадки вертолета Bell 407 в Татарстане погиб один человек, еще двое получили серьезные травмы. Среди выживших - пилот вертолета, его планируют опросить, как только он придет в сознание. При крушении вертолета погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин.

Айрат Хайруллин родился 1 августа 1970 в Казани.

Был депутатом Государственной думы VI созыва от "Единой России", заместителем председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам.

Доктор экономических наук.

Согласно сайту Госдумы, за 2018 год у Хайруллина задекларирован доход 158 млн 882 тыс рублей, но вертолета в собственности Хайруллина не указано.

В декларации также отмечено, что в пользовании у депутата был лесной участок в 45 тыс. кв. м.

Татарстан

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