СК возбудил дело по факту крушения вертолета Bell 407 в Татарстане
Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов возбуждено в связи с крушением вертолета в Татарстане, в котором погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин, основные версии - ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также неблагоприятные метеоусловия. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).
"Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в пятницу в "Интерфакс".
В нем отмечается, что основными версиями причин аварии являются ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также неблагоприятные метеоусловия.
По данным ведомства, вертолет обнаружили вблизи населенного пункта Лаишево Татарстана.
"В результате удара о землю воздушное транспортное средство получило значительные повреждения корпуса. Двое человек, находившихся на его борту, с серьёзными травмами направлены в больницу, один погиб", - говорится в пресс-релизе.
В пресс-службе добавили, что на месте происшествия работают опытные следователи и криминалисты Приволжского следственного управления на транспорте СК.
Ранее сообщалось, что в результате жесткой посадки вертолета Bell 407 в Татарстане погиб один человек, еще двое получили серьезные травмы. Среди выживших - пилот вертолета, его планируют опросить, как только он придет в сознание. При крушении вертолета погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин.
Айрат Хайруллин родился 1 августа 1970 в Казани.
Был депутатом Государственной думы VI созыва от "Единой России", заместителем председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам.
Доктор экономических наук.
Согласно сайту Госдумы, за 2018 год у Хайруллина задекларирован доход 158 млн 882 тыс рублей, но вертолета в собственности Хайруллина не указано.
В декларации также отмечено, что в пользовании у депутата был лесной участок в 45 тыс. кв. м.