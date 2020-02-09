Прокуратура потребовала вернуть государству моржат из "китовой тюрьмы"

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Амурская бассейновая природоохранная прокуратура направила иск в Ялтинский городской суд о возврате из незаконного владения ООО "Акватория" и передачи в собственность РФ шести моржат, ранее живших в "китовой тюрьме".

"Вчера получили ответ из Генпрокуратуры, в котором говорится, что направлен иск в Ялтинский городской суд об истребовании у ООО "Акватория" шести моржат. До рассмотрения иска прокуратура требует принять обеспечительные меры в виде наложения ареста на животных", - сообщил агентству "Интерфакс" руководитель региональной общественной организации (РОО) "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.

Как сообщалось, после выпуска около сотни косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморском крае в ней оставались шесть детенышей моржей, выловленных в водах Чукотки в районе поселков Инчоун и Энурмино в 2018 году. Экологи сообщали, что в течение 2019 года с моржатами в "китовой тюрьме" обращались жестоко, содержали в закрытом металлическом ангаре без доступа солнечного света, в крошечных бассейнах, а матерей их убили при отлове.

Экологи считают, что детеныши моржей добыты на основании незаконно выделенных квот для продажи в зарубежные океанариумы, они запрещены к содержанию в неволе, могут относится к видам, занесенным в Красную книгу РФ или охраняемым международными договорами (Конвенцией СИТЕС).

Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин поручил руководителю Росприроднадзора провести проверку.

В декабре 2019 года стало известно, что моржей из "китовой тюрьмы" продали и перевезли в Центр океанографии и морской биологии "Дельфиния" (ООО "Акватория", Новосибирск), откуда их попытались продать в Китай. Росприроднадзор отказал в выдаче такого разрешения и моржат отправили в Ялту на базу "Дельфинии".