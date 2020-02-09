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Прокуратура потребовала вернуть государству моржат из "китовой тюрьмы"

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Амурская бассейновая природоохранная прокуратура направила иск в Ялтинский городской суд о возврате из незаконного владения ООО "Акватория" и передачи в собственность РФ шести моржат, ранее живших в "китовой тюрьме".

"Вчера получили ответ из Генпрокуратуры, в котором говорится, что направлен иск в Ялтинский городской суд об истребовании у ООО "Акватория" шести моржат. До рассмотрения иска прокуратура требует принять обеспечительные меры в виде наложения ареста на животных", - сообщил агентству "Интерфакс" руководитель региональной общественной организации (РОО) "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.

Как сообщалось, после выпуска около сотни косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморском крае в ней оставались шесть детенышей моржей, выловленных в водах Чукотки в районе поселков Инчоун и Энурмино в 2018 году. Экологи сообщали, что в течение 2019 года с моржатами в "китовой тюрьме" обращались жестоко, содержали в закрытом металлическом ангаре без доступа солнечного света, в крошечных бассейнах, а матерей их убили при отлове.

Экологи считают, что детеныши моржей добыты на основании незаконно выделенных квот для продажи в зарубежные океанариумы, они запрещены к содержанию в неволе, могут относится к видам, занесенным в Красную книгу РФ или охраняемым международными договорами (Конвенцией СИТЕС).

Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин поручил руководителю Росприроднадзора провести проверку.

В декабре 2019 года стало известно, что моржей из "китовой тюрьмы" продали и перевезли в Центр океанографии и морской биологии "Дельфиния" (ООО "Акватория", Новосибирск), откуда их попытались продать в Китай. Росприроднадзор отказал в выдаче такого разрешения и моржат отправили в Ялту на базу "Дельфинии".

"Китовая тюрьма" в Приморье

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В декабре из "китовой тюрьмы" исчезли три детеныша белух в возрасте до года, которые, по словам экспертов, плохо переносят неволю. Отловщики утверждают, что животные вырвались и уплыли; экологи уверены, что белухи погибли.В феврале из вольеров пропала косатка. Зоозащитники заявили, что сбежать из окруженных прочными сетями вольеров практически невозможно, и предположили, что животное погибло или его незаконно вывезли.Отловщики морских животных адаптируют их к дальнейшей работе в океанариумах, несмотря на заявления Минприроды и надзорных органов о необходимости выпустить косаток и белух в естественную среду обитанияВсе сотрудники "китовой тюрьмы" называют себя "тренерами" и открыто говорят, что готовят этих животных "к работе в океанариуме"31 января Южно-Сахалинский городской суд принял к производству иск общественных организаций Сахалина к Минсельхозу, Росрыболовству и Росприроднадзору. В нем истцы требуют выпустить косаток и белух из бухты Средней на волю. Вместе с тем, общественники опасаются, что суд будет идти слишком долго, и морским млекопитающим в "китовой тюрьме" за это время может быть нанесен непоправимый вред, часть из них могут погибнуть.Президент РФ Владимир Путин 22 февраля поручил Минприроды совместно с Минсельхозом и заинтересованными научными и общественными организациями до 1 марта 2019 года определить дальнейшую судьбу китов, содержащихся в бухте СреднейВся площадь "китовой тюрьмы" огорожена двумя рядами забора с колючей проволокой
В декабре из "китовой тюрьмы" исчезли три детеныша белух в возрасте до года, которые, по словам экспертов, плохо переносят неволю. Отловщики утверждают, что животные вырвались и уплыли; экологи уверены, что белухи погибли.
Ялта Акватория

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