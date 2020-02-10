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"РТ-Инвест" решил построить до 2030 года 30 мусоросжигательных заводов в России

"РТ-Инвест" решил построить до 2030 года 30 мусоросжигательных заводов в России
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В России нужно построить 30 мусоросжигательных заводов, перерабатывающих отходы в электроэнергию, до 2030 года, заявил РБК гендиректор и совладелец компании "РТ-Инвест" Андрей Шипелов. 25,01% "РТ-Инвеста" принадлежит "Ростеху".

"РТ-Инвест" уже строит пять заводов в Казани и Подмосковье. Шипелов считает, что стране к 2030 году нужно еще 25 таких заводов, их будут строить в городах-миллионниках, "аналогичных Казани". Заводы будут перерабатывать около 500 000 тонн в год, сказал предприниматель.

По данным РБК, Шипелов рассчитывает, что эти 25 заводов поручат построить его компании.

Все 30 заводов будут перерабатывать около 18 млн т отходов (15–20% от общего объема мусора) в электроэнергию, а еще 40% отходов будет сортироваться и перерабатываться во вторсырье, сказал Шипелов. Тогда доля отходов, которые сейчас свозят на свалки, снизится с нынешних 97% до 40%, добавил он и назвал это целевым показателем.

Строительство четырех подмосковных заводов и одного казанского оценивается в 200 млрд рублей, из них 20% "РТ-Инвест" финансирует из собственных средств, а 80% (160 млрд рублей) за счет синдицированного кредита Газпромбанка и ВЭБа.

Ранее сообщалось, что АО "РТ-Инвест" на 74,99% принадлежала ООО "Царицын Капитал", единственным владельцем которого являлся Шипелов, остальные 25,01% - у ГК "Ростех". По данным системы "СПАРК-Интерфакс", "РТ-Инвест" является владельцем 50% в ООО "РТ-Инвест Транспортные Системы" (РТИТС), оператора системы "Платон" по взиманию платы с дальнобойщиков.

Ростех РТ-Инвест Андрей Шипелов Казань Московская область РТИТС Платон

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