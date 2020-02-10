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Минсвязи создаст одну платформу для сайтов всех бюджетных организаций

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Минсвящи собирается создать единую платформу для сайтов бюджетных организаций, в том числе страниц в социальных сетях, сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

"Власть должна прийти в социальные сети, власть должна и на уровне отдельных учреждений, школ, больниц, поликлиник открыть страницы так, чтобы граждане могли подписываться на эти страницы и оставаться в курсе изменений и новостей в их деятельности", - считает он.

Ссылаяясь на результаты медиаизмерений, министр сказал, что посещаемость соцсетей постоянно растет, каждый пользователь проводит там и в мессенджерах "половину времени", так что "понятно, что в этом смысле трафик наших региональных и муниципальных сайтов падает".

"Собственно, будет создана единая платформа ведения и сайтов, и страниц в социальных сетях для бюджетных организаций. И будет поэтапно проведена миграция региональных и муниципальных сайтов организаций на эту платформу. Это позволит существенным образом снизить издержки на то, чтобы поддерживать всю эту инфраструктуру в текущем моменте",- сказал Шадаев.

Также Минсвязи планирует расширить функционал госуслуг и "научиться "продавать" в хорошем смысле результаты работы органов власти".

"У нас 75 млн пользователей на портале госуслуг, о которых мы знаем, где они живут, какие услуги получают. Если мы в рамках нацпроекта привозим в поликлинику компьютерный томограф, то все прикрепленные к этой поликлинике могут получить уведомление о том, что появилось новое оборудование, новая услуга с возможностью записи на обследование", - считает министр.

Эти меры сделают результаты нацпроектов и нацпрограмм более доступными для каждого, добавил он.

На прошлой неделе Шадаев объявлял, что его ведомство собирается разработать электронное "единое окно" для жалоб граждан по любым вопросам к органам власти и ведомствам всех уровней. 10 февраля он пообещал, что эта услуга будет запущена уже в 2020 году. "Во всех регионах рекомендуется создать специальный центр управления, куда будут стекаться все эти жалобы, вся обратная связь, и по которой надо будет выстраивать соответствующую технологию этих запросов и сообщений", - заявил он.

Минсвязи Максут Шадаев Госуслуги

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