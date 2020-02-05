Министр связи предложил создать единое электронное окно для всех жалоб россиян

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Минкомсвязи РФ собирается разработать электронное "одно окно" для жалоб граждан по любым вопросам к органам власти и ведомствам всех уровней, заявил новый глава ведомства Максут Шадаев.

На заседании думского Комитета по информполитике, информтехнологиям и связи он заявил, что обычному человеку сложно разобраться в распределении обязанностей между федеральным, региональным и муниципальным уровнями, поэтому он зачастую не знает, куда писать жалобу. Чтобы решить эту проблему, предлагается собирать все жалобы "в одном окне".

В ответ на просьбу главы комитета Александра Хинштейна министр уточнил, что речь идёт о создании "электронного сервиса по принципу одного окна".

То есть, как заключил Хинштейн, "гражданин обращается с жалобой по любому виду в сфере деятельности государства, а дальше уже автоматически его обращение маршрутизируется в тот орган, который за это отвечает".

Шадаев заявил, что "в считаные секунды жалоба должна доходить до ответственной структуры, лица, которое за это отвечает". Он уточнил, что подававший жалобу гражданин должен иметь возможность подтвердить, что обозначенная им проблема была решена.