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Мишустин заявил, что силовики не получат неограниченный доступ к данным россиян

Мишустин заявил, что силовики не получат неограниченный доступ к данным россиян
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин опроверг информацию о том, что правоохранительные органы могут получить неограниченный онлайн-доступ к персональным данным граждан в режиме онлайн.

"Что касается информации о том, что правоохранительные органы получат неограниченный доступ к персональным данным в онлайне. Так это было интерпретировано. Это совсем не соответствует действительности, об этом речи и не было", - заявил Мишустин на заседании правительства в четверг.

Он подчеркнул, что "нужно было быстро объяснить людям, что речь не идет об ущемлении их прав и свобод, а исключительно об автоматизации этого доступа в электронном виде". "Но кто-то это так трактовал, и потом эта информация искаженным образом была доведена до СМИ", - отметил Мишустин.

Инициатива главы Минкомсвязи

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев предлагает уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность, предоставить доступ к различным типам данных о гражданах в режиме онлайн. Речь идет о государственных данных, данных банков, операторов мобильной связи и интернет-сервисов. Об инициативе говорилось в презентации, которую Шадаев представил 27 января на заседании рабочей группы Госсовета по направлению "Коммуникации, связь, цифровая экономика".

В настоящее время к различным типам данных, в том числе банковской информации или к записям телефонных переговоров, электронной почте, доступ правоохранительные органы получают по решению суда. После публикации новый глава Минкомсвязи РФ заявил, что его предложение о доступе к персональным данным россиян сотрудников правоохранительных органов, не предполагает расширение полномочий последних.

В сообщении Минкомсвязи говорилось, что Шадаев на заседании рабочей группы Госсовета предложил автоматизировать процесс предоставления доступа к информации о персональных данных физических и юридических лиц в рамках межведомственного взаимодействия.

"Важно понимать, что речь не идет о дополнительных полномочиях для правоохранительных органов, как сообщил ряд СМИ, а только о принятии мер для повышения эффективности существующих", - отметил министр.

Также автоматизация процесса передачи судебных решений должна существенно ограничить ошибки при предоставлении доступа правоохранительным органам к частной информации и сократить вероятность того, что будет предоставляться доступ к смежной информации, на которую нет решения суда.

"Предполагается, что сотрудники правоохранительных органов, которые ведут оперативно-розыскную деятельность, перейдут с бумажного на электронный документооборот с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия", - пояснили в Минкомсвязи.

Михаил Мишустин Минкомсвязи Максут Шадаев

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