Шадаев заверил, что онлайн-доступ к данным граждан не расширит полномочия силовиков

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Министр связи Максут Шадаев заверил, что организация онлайн-доступа силовиков к данным граждан не связана с предоставлением им дополнительным полномочий, а будет повышением эффективности уже существующих возможностей этих структур. Об этом сообщила пресс-служба Минсвязи.

Министр предложил автоматизировать предоставление доступа персональных данных компаний и граждан в рамках межведомственного взаимодействия, разъяснили в ведомстве. Предполагается, что сотрудники правоохранительных органов, которые ведут оперативно-разыскную деятельность, перейдут с бумажного на электронный документооборот с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.

Автоматизация передачи судебных решений позволит сократить число ошибок "при предоставлении доступа правоохранительным органам к частной информации и сократить вероятность того, что будет предоставляться доступ к смежной информации, на которую нет решения суда", говорится в пресс-релизе.

Ранее "Ведомости" сообщили, что Шадаев предложил предоставить всем сотрудникам, которые ведут оперативно-разыскную деятельность, доступ к персональным данным граждан в режиме онлайн. Речь шла о данных, которые есть у госорганов, банков, операторов мобильной связи и интернет-сервисов. Сейчас силовики получают многие из этих данных по решениям судов.