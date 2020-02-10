Песков отверг предположение об инвентаризации решений правительства Медведева

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал некорректными предположения, что решения правительства, которое возглавлял Дмитрий Медведев, подвергнутся ревизии.

Журналисты напомнили Пескову, что в понедельник глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что приказ министерства, вводящий ряд ограничений на контакты российских ученых с зарубежными коллегами, отменен.

В этой связи журналисты поинтересовались, означает ли это, что наследие правительства Медведева будет подвергнуто инвентаризации. "Абсолютно некорректный вопрос. Не считаю возможным и целесообразным на него отвечать", - заявил Песков.

Он напомнил, что итоги работы правительства Медведева "получили весьма позитивную оценку президента (РФ Владимира) Путина".

"Сам Медведев, когда объявлял об отставке, объяснил, почему такое решение было принято. Третье - большая работа была сделана правительством Медведева. Нынешнее правительство не начинает с чистого листа. Четвертое - если вы помните, объяснения насчет этого неудачного приказа или рекомендации давал еще предыдущий министр", - отметил пресс-секретарь президента.

По его словам, экс-министр пояснил, что "это никоим образом не означало какого-либо запрета или ограничения на контакты российских ученых с зарубежными коллегами. Из этого мы исходим".

В августе 2019 года газета "Троицкий вариант" опубликовала скан отдельных страниц приказа Минобрнауки, которые с февраля начали получать подведомственные министерству организации. Приказ требует заблаговременно согласовывать прием иностранных ученых, сообщать об участниках предстоящих встреч и утверждать их списки. Приказ также предполагает, что у иностранцев в ходе таких визитов, не должно быть при себе никаких устройств для записи информации.

"Клуб 1 июля", в который входят ученые Российской академии наук, несогласные с реформой РАН 2013 года, в августе потребовал отменить этот приказ. Президиум РАН выдвинул такое же требование в октябре.

15 ноября общее собрание РАН единогласно потребовало от Минобрнауки отменить приказ, указав, что свободный обмен научными идеями является необходимым условием развития науки.