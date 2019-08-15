Академики РАН призвали Минобрнауки отменить приказ о контактах с иностранцами

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - "Клуб 1 июля", в который входят ученые Российской академии наук, несогласные с реформой РАН 2013 года, призвал правительство отменить приказ Министерства науки и высшего образования, который ограничивает контакты российских ученых с иностранными коллегами. Также они потребовали наказать "виновных в его появлении", говорится в заявлении на сайте клуба.

По оценке академиков, приказ Минобрнауки "отсылает к худшим традициям советского прошлого и противоречит духу научного творчества и самой сути современной фундаментальной науки", которая создается совместными усилиями ученых разных стран.

Члены клуба назвали недопустимыми ограничения личных и профессиональных свобод ученых, не дававших согласия на доступ к секретным сведениям. Публикация приказа без предварительного обсуждения с научным сообществом они назвали "непростительной ошибкой".

Появление такого документа "является очередной иллюстрацией неадекватности министерства как органа управления отечественной наукой и говорит о необходимости срочного восстановления единой самоуправляемой системы научных институтов под эгидой Российской Академии Наук", говорится в заявлении.

Недавно газета "Троицкий вариант" опубликовала частичный скан приказа об ограничении контактов с иностранными учеными. Приказ был подписан в феврале, летом его начали рассылать в организации, подведомственные Минобрнауки.

От руководителей научных организаций потребовали уведомлять министерство за пять дней до планируемого приглашения иностранцев и указать в уведомлении всех российских участников встречи. К таким встречам разрешили допускать только заранее утвержденных сотрудников организации, сотрудники сторонних институтов должны будут получать разрешение своего руководства на участие в мероприятии. На встрече с иностранцами должно быть не менее двух россиян. После каждой встречи руководитель должен направить в министерство отчет, заверенный круглой печатью, паспортные данные всех участников и сканы паспортов иностранцев. У иностранцев на встречах не должно быть копирующей или записывающей техники, в том числе телефонов, биноклей и часов, следует из приказа.

В пресс-службе Минобрнауки заявили, что перечисленные в приказе условия носят только рекомендательный характер и что это нужно для улучшения учета роста международных контактов. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что о таком приказе не слышал, но то, что ему представили журналисты, больше похоже на "инструкции для разведчика".

Приказ базировался на вводных, которые Минобрнауки получило от спецслужб, рассказал "Коммерсанту" источник в аппарате правительства. По его словам, ужесточен контроль за контактами ученых, имеющих формы допуска и обладающих знаниями по закрытым тематикам".