Минобрнауки отменило приказ о правилах общения российских ученых с иностранцами

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Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Вызвавший критику Российской академии наук приказ Минобрнауки, вводящий существенные ограничения на контакты российских ученых с зарубежными коллегами, больше не действует, сообщил новый глава ведомства Валерий Фальков.

"Этот приказ отменен", - сказал Фальков на пресс-конференции в понедельник.

В августе 2019 года газета "Троицкий вариант" опубликовала на своем сайте сканированную копию некоторых страниц приказа Минобрнауки, касающегося ограничения контактов с иностранными учеными. Приказ был направлен в подведомственные Минобрнауки структуры и датирован февралем, причем носил гриф "для служебного пользования".

Приказ предусматривал, в частности, что российские научные организации должны за пять дней уведомить министерство о будущей встрече с зарубежными коллегами. В документе также говорилось, что на встрече с иностранцем российских ученых должно быть, как минимум двое. Отмечалось, что контакты с зарубежными учеными в нерабочее время возможны только с разрешения руководства. После встречи необходимо будет написать отчет, в котором нужно передать основную тему беседы, а также приложить к отчету паспортные данные всех участников, в том числе сканы паспортов иностранцев.

Документ вызвал широкий общественный резонанс и неоднократно подвергался критике ученых.

"Клуб 1 июля", в который входят ученые Российской академии наук, несогласные с реформой РАН 2013 года, в августе потребовал отменить этот приказ. В пресс-службе Минобрнауки в августе заявили, что приказ носит рекомендательный характер, отражает мировые тенденции и его исполнение поможет лучше учитывать международные связи российских ученых.

Разобраться в ситуации тогда же пообещал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Президиум РАН выдвинул такое же требование в октябре. 15 ноября общее собрание РАН, куда входят свыше 2 тыс. академиков и членов-корреспондентов, единогласно призвало Минобрнауки отменить приказ, однако об отмене документа ранее не сообщалось.

В январе правительство ушло в отставку, после чего глава Минобрнауки сменился - вместо Михаила Котюкова руководителем ведомства был назначен Валерий Фальков.