Академия призвала Минобрнауки отменить ограничения контактов с иностранцами

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Общее собрание Российской академии наук единогласно призвало Минобрнауки отменить приказ об ограничениях на контакты российских ученых с иностранцами. Президент РАН Александр Сергеев назвал этот приказ неконституционным и отметил, что он до сих пор не отменен.

По мнению собрания, "свободный обмен научными идеями является необходимым условием развития науки". Российские законы ограничивают сотрудников, работающих по закрытой тематике, ограничений сверх этого не нужно, считают академики.

"Мы считаем, что приказ наносит существенный ущерб не только нашей науке, но и международному научному сотрудничеству", - сказал Сергеев.

По его словам, расширение ограничений, которые законы вводят для ученых, работающих с гостайной, на всех сотрудников - неконституционно.

Зачитанный тест заявления РАН был поставлен на голосование и единогласно принят общим собранием.

Президиум РАН просил отменить эти ограничения в сентябре. "Клуб 1 июля", в который входят ученые Российской академии наук, несогласные с реформой РАН 2013 года, выдвигал такое же требование в августе.

В середине августа газета "Троицкий вариант" опубликовала скан отдельных страниц приказа Минобрнауки, которые получили подведомственные министерству организации. Приказ требует заблаговременно согласовывать прием иностранных ученых, сообщать об участниках предстоящих встреч и утверждать их списки. Приказ также предполагает, что у иностранцев в ходе таких визитов, не должно быть при себе никаких устройств для записи информации.

В пресс-службе Минобрнауки разъяснили, что приказ носит рекомендательный характер, отражает мировые тенденции и его исполнение поможет лучше учитывать международные связи российской науки.