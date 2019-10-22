РАН призвала Минобрнауки пересмотреть правила общения российских и зарубежных ученых

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Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Президиум РАН попросил Министерство науки и высшего образования пересмотреть принятые правила общения российских ученых с иностранными коллегами.

"Ограничения либо мелочная регламентация контактов ученых разных стран, не участвующих в секретных разработках, контрпродуктивны и ведут к изоляции и стагнации российской научной сферы", - говорится в постановлении президиума, размещенном в фейсбуке вице-президента РАН Алексея Хохлова.

РАН призывает Минобрнауки пересмотреть принятые недавно документы по этому вопросу.

Президиум РАН отмечает, что "международное сотрудничество является необходимой составляющей научной деятельности".

Также президиум констатирует, что буквальное следование подобным регламентам "не только ставит под угрозу достижение основных целевых показателей национальных проектов "Наука" и "Образование", но и ведет к деградации существующего уровня научной деятельности в большинстве научных организаций и вузов".

Как пишет Хохлов, постановление с сопроводительным письмом от президента РАН Александра Сергеева в среду будет направлено в Минобрнауки.

Ранее Минобрнауки направило в подведомственные организации приказ, в котором говорится о том, что российские ученые должны получать разрешение от директора на встречу с иностранным коллегой, а после встречи направлять отчет с указанием основной темы беседы и паспортных данных участников.

В приказе есть требование о том, что руководитель научной организации, которая хочет принять иностранцев, за пять дней до встречи должен уведомить о ней министерство и перечислить всех российских участников дискуссии. Работники организации получат право участвовать во встречах только по заранее составленному списку, а работники других организаций - по согласованию с руководителями своих организаций. На встрече с иностранцами должно быть не менее двух россиян, следует из рекомендаций. После каждой встречи руководитель должен направить в министерство отчет, заверенный круглой печатью, паспортные данные всех участников и сканы паспортов иностранцев.

Один из пунктов приказа гласит, что на встречах у иностранных ученых не должно быть при себе никаких записывающих и копирующих информацию устройств, в том числе телефонов, биноклей и часов, если встреча не регулируется особыми международными договорами.

В то же время ранее в пресс-службе Минобрнауки заявляли, что приказ ведомства с рекомендациями, ограничивающими контакты российских ученых с иностранными, носит не обязательный, а рекомендательный характер. В пресс-службе объясняли, что эти правила помогут вести учет показателей роста зарубежных связей научных работников, в том числе в рамках нацпроекта "Наука". Утверждалось, что цели по усилению контроля за научными организациями у министерства нет.