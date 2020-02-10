В Кремле дистанцировались от приговора по делу "Сети"

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин не имеет право вмешиваться в следствие и суд по делу террористической организации "Сеть", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Фигурантам дела суд назначил сроки от шести до 18 лет лишения свободы.

Пескова спросили, вникал ли Путин в ситуацию вокруг этого дела, тем более, что ему говорили, что фигуранты жаловались на пытки.

"Президент неоднократно разбирался с этой ситуацией, неоднократно поручал тщательно все проверить на предмет соответствия закону, - сказал пресс-секретарь - Какое-либо иное вмешательство в действия следственных органов невозможно, тем более со стороны главы государства".

Приволжский окружной военный суд 10 февраля в Пензе вынес обвинительные приговоры семерым обвиняемым в участии в деятельности террористической организации, хранении боеприпасов и взрывчатки или сбыте наркотиков. Они получили реальные сроки в колониях строгого и общего режима. Дмитрий Пчелинцев приговорен к 18 годам лишения свобод, это максимальный срок. Минимальный срок - шесть лет - получил Арман Сангынбаев.

Всем подсудимым зачли срок пребывания в СИЗО. Дело расследовала ФСБ с осени 2017 года. Всего по нему проходят 11 человек, в том числе жители Петербурга и Москвы. Им вменяют подготовку терактов ради дестабилизации обстановки в стране.

Игоря Шишкина судили в Петербурге и приговорили к 3,5 года колонии.

Московский окружной военный суд в январе 2019 года признал "Сеть" террористической организацией.