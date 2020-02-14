Защита Пчелинцева и Кулькова обжаловала приговор по делу "Сети"

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Адвокаты Дмитрия Пчелинцева и Михаила Кулькова обжаловали приговор Приволжского окружного военного суда по делу террористической и запрещенной в России организации "Сеть". Пчелинцев был осужден на 18 лет строгого режима, Кульков - на десять.

Адвокат Пчелинцева Оксана Маркеева сообщила, что направила в апелляционный военный суд через Центральный окружной военный суд краткую апелляцию. Ее коллеги в Пензе получили мотивировочную часть приговора, она ее получит в электронном виде и изучит позднее.

Из фрагмента мотивировочной части приговора, представленного ей агентству, следует, что "заявления подсудимых о применении к ним недозволенных методов ведения следствия (пыток. - ИФ.) - являются надуманными, данными в соответствии с избранной защитной позицией".

"Суд расценивает их как намеренное введение в заблуждение общественности, направленное на дискредитацию собственных первоначальных показаний и придания уголовному делу значительного общественного резонанса", - говорится в документе.

Адвокат Кулькова Игорь Кабанов сказал, что подал краткую жалобу на приговор 13 февраля и расширит ее после детального изучения мотивировочной части.

По его данным, по мере ознакомления с мотивировочной частью судебного решения апелляционные жалобы собираются подавать адвокаты и других фигурантов.

10 февраля Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе приговорил к реальным срокам от шести до 18 лет семерых обвиняемых в участии в "Сети". Им вменяли участие в террористическом сообществе, покушение на сбыт наркотиков, незаконное приобретение боеприпасов, а также взрывчатых веществ. Они вину не признали и заявили, что в ходе следствия оговорили себя под пытками.

Дело "Сети" было возбуждено ФСБ осенью 2017 года, по нему проходят 11 человек из Пензы, Санкт-Петербурга и Москвы. По версии следствия, участники сообщества планировали теракты и собирались "дестабилизировать обстановку в стране".