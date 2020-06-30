Правительство перенесло перепись населения на апрель 2021 года

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Правительство опубликовало постановление о проведении Всероссийской переписи населения в апреле 2021 года. Ранее предполагалось, что перепись-2020 начнется в октябре. Ее перенесли из-за пандемии.

"Определить, что моментом, на который осуществляются сбор сведений о населении и его учет, является 0 часов 1 апреля 2021 года", - говорится в постановлении.

Последним днем переписи определено 30 апреля.

На отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми будет затруднено в апреле 2021 года, перепись разрешили проводи ть с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года.

О том, что основную процедуру переписи решили перенести на полгода, 23 июня узнал источник "Интерфакса" в финансово-экономическом блоке правительства. По его сведениям, затраты на процедуру на 2020-2022 годы оценили в 29,06 млрд рублей, в том числе в 2020 году - 12,9 млрд рублей, в 2021 году - 15,2 млрд рублей, в 2022 году - 895 млн рублей.

Вскоре Росстат опубликовал проект приказа о переносе переписи на апрель.