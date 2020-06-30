Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:17Заразились
на 30.06В России 647 849+6 693В мире 10 302 052+156 261

Правительство перенесло перепись населения на апрель 2021 года

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Правительство опубликовало постановление о проведении Всероссийской переписи населения в апреле 2021 года. Ранее предполагалось, что перепись-2020 начнется в октябре. Ее перенесли из-за пандемии.

"Определить, что моментом, на который осуществляются сбор сведений о населении и его учет, является 0 часов 1 апреля 2021 года", - говорится в постановлении.

Последним днем переписи определено 30 апреля.

На отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми будет затруднено в апреле 2021 года, перепись разрешили проводи ть с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года.

О том, что основную процедуру переписи решили перенести на полгода, 23 июня узнал источник "Интерфакса" в финансово-экономическом блоке правительства. По его сведениям, затраты на процедуру на 2020-2022 годы оценили в 29,06 млрд рублей, в том числе в 2020 году - 12,9 млрд рублей, в 2021 году - 15,2 млрд рублей, в 2022 году - 895 млн рублей.

Вскоре Росстат опубликовал проект приказа о переносе переписи на апрель.

Росстат коронавирус

Новости по теме

Новости

Минтранс РФ заявил, что говорить о датах возобновления международного авиасообщения пока рано

Минтранс РФ заявил, что говорить о датах возобновления международного авиасообщения пока рано

Hyundai начал строить завод автомобильных двигателей в Петербурге

Изменение Конституции

Явка на голосовании по Конституции превысила 45%

Путин днем выступит с телеобращением

Путин днем выступит с телеобращением
Изменение Конституции

Бюллетени с надомным голосованием в Лефортове признают недействительными

Экс-замглавы Минпромторга РФ оштрафован за нецензурную брань в аэропорту

Экономический кризис

Эксперты отметили продолжающийся отток бизнеса с основных торговых улиц Петербурга

Эксперты отметили продолжающийся отток бизнеса с основных торговых улиц Петербурга

ЦБ уличил страховщиков в нарушении прав автовладельцев при продаже ОСАГО

ЦБ уличил страховщиков в нарушении прав автовладельцев при продаже ОСАГО

Структура "Альфа-групп" займется поиском активов банкира Сергея Пугачева

В России зарегистрированы еще 6 693 случая COVID-19 за сутки

В России зарегистрированы еще 6 693 случая COVID-19 за сутки
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');