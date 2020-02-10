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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 17:15

Что произошло за день: понедельник, 10 февраля

Гибель российских детей в Таиланде, обстрел турецких военных в Идлибе и приговор фигурантам дела "Сети"

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Турция сообщила об очередном обстреле со стороны сирийской армии в Идлибе. По данным министерства обороны, при ударе по турецкому наблюдательному пункту погибли пять военных. Позднее там также сообщили о "нейтрализации" 101 сирийского военнослужащего ответным огнем.

- Двое российских детей погибли при столкновении катеров в Таиланде. Еще два человека попали в больницу - это бабушка и дедушка погибших. СКР возбудил уголовное дело.

- Более 20 тысяч человек находятся под наблюдением врачей в России на фоне распространения коронавируса. Подтвердилось заражение вирусом до сих пор только у двоих граждан Китая, их готовят к выписке. У эвакуированных из Уханя россиян вирус не обнаружен. По данным Роспотребнадзора, китайские ученые сообщают о ненадежности их тестов на коронавирус, при этом российская система признана высокоэффективной.

- Вынесен приговор фигурантам дела "Сети". Семь участников запрещенной в России организации получили сроки от 6 до 18 лет. Им инкриминировалось участие в террористическом сообществе, покушение на сбыт наркотиков, незаконное приобретение боеприпасов и взрывчатых веществ. В Кремле напомнили, что президент не может вмешиваться в следственные и судебные процедуры, правозащитники выступили с критикой решения суда.

- Отменен указ об ограничении контактов российских ученых с зарубежными коллегами. Об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков. В Кремле заявили, что говорить об инвентаризации решений предыдущего правительства в свете отмены указа некорректно.

- Преемница Ангелы Меркель решила не выдвигать кандидатуру на пост канцлера ФРГ и уйти с должности партийного лидера. Глава Христианско-демократического союза и министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр объявила о решении в понедельник. По данным СМИ, для Меркель объявление стало неожиданностью.

- В Москве арестовали пранкера, пугавшего пассажиров метро коронавирусом. Кароматулло Джаборова заподозрили в том, что он имитировал приступ, якобы вызванный коронавирусом. Позднее в интернете появился ролик с записью инцидента.

- Главный нарколог Минздрава РФ назвал треть населения России "тихими алкоголиками". Евгений Брюн пояснил, что это люди, злоупотребляющие алкоголем, но не обращающиеся за помощью. Он также рассказал о вреде виски и призвал быть осторожными с частными клиниками при лечении алкоголизма.

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