Фигурант дела Baring Vostok Дельпаль попал под карантин из-за коронавируса

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Партнер инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора, гражданин Франции Филипп Дельпаль, обвиняемый в РФ в мошенничестве, оказался на карантине из-за того, что его дети в начале марта вернулись в Россию из Европы.

"Было принято решение о недоставлении Дельпаля в судебное заседание, поскольку он находится на карантине. Его дети ездили во Францию и 5 марта вернулись в Россию, после чего в связи с распоряжением мэра были помещены на карантин. После этого вышло новое распоряжение мэра, по которому в режим карантина помещаются все проживающие с теми, кто вернулся из таких стран", - сказал адвокат Александр Поречный, защищающий Дельпаля, на заседании Первого апелляционного суда.

Во вторник суд должен был рассматривать жалобы защиты Дельпаля и основателя Baring Vostok Майкла Калви на продление им сроков домашнего ареста до 13 мая.

"Дельпаль выразил желание участвовать в заседании сегодня, и его отсутствие - это фактически исполнение закона", - пояснил суду адвокат Дмитрий Харитонов, также защищающий француза.

Защита Дельпаля попросила суд отложить заседание как минимум до пятницы, поскольку режим карантина для него заканчивается 19 марта. Суд удовлетворил просьбу защитников и назначил процесс на 24 марта в 9:30.

Фигурантам так называемого "дела Baring Vostok", в том числе Калви и Дельпалю, вменена растрата 2,5 млрд рублей "Восточного" путем выдачи банком невозвратного кредита "Первому коллекторскому бюро" (ПКБ) в декабре 2015 года (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Расследование уже завершено, с декабря стороны знакомятся с материалами дела.