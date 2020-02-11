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Рабочая группа предложила увеличить президентскую квоту в Совфеде с 17 до 30

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Рабочая группа по поправкам в Конституцию предложила увеличить президентскую квоту сенаторов с 17 до 30 человек, семь из которых будут членами Совета Федерации пожизненно. Об этом сообщил сопредседатель группы, депутат Павел Крашенинников.

Изменение Конституции

Сейчас по закону о президентской квоте Владимир Путин имеет право делегировать в Совфед 17 федеральных сенаторов.

Кроме того, член группы, декан юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Сергей Белов предложил закрепить в Конституции право президента выбирать распускать или не распускать Госдуму, если она трижды отклонит кандидатуру председателя правительств.

"Сейчас пока действующий текст Конституции предусматривает обязательность для президента выбора между назначением председателя правительства в случае отсутствия согласия или роспуском Госдумы. Мне кажется, что правильнее президенту предоставить возможность выбора, предоставить право распустить Госдуму в случае, если трехкратно происходит отклонение представленной кандидатуры председателя правительства", - сказал он.

Он предложил определить количество членов правительства, при наличии которых правительство будет сформировано. "Я предлагаю не менее 2/3 состава правительства и, соответственно, предлагаю определить, что происходит при трехкратном отклонении кандидатуры", - сказал декан.

Ранее в этот день омбудсмен Свердловской области, член рабочей группы Татьяна Мерзлякова предложила включить должность уполномоченного по правам человека в России в список чиновников, которые не имеют права иметь второе гражданство. Президент Владимир Путин предлагал ввести такой запрет для депутатов Госдумы, сенаторов, министров и других высших чиновников.

Мерзлякова напомнила, что должность уполномоченного есть "высшая госдолжность, и на неё должны распространяться требования, распространяющиеся на другие должности".

13 февраля президент Владимир Путин должен встретиться с рабочей группой. Пока в группу поступило около 400 дополнительных поправок в Конституцию, помимо президентского законопроекта, а в думский комитет по госстроительству и законодательству - еще 138.

Хроника 15 января – 11 февраля 2020 годаИзменение Конституции
Совет Федерации Павел Крашенинников Владимир Путин

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