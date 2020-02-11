Песков заявил, что Козак на новой должности займется "украинскими делами"

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак будет заниматься вопросами интеграции и украинской проблематикой, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами во вторник Пескова спросили о том, означают ли недавние контакты Козака по тематике обмена пленными то, что кураторство "украинской темой" передали именно ему.

"По крайней мере, я сейчас могу констатировать, что да, Козак занимается и будет продолжать заниматься в своей новой должности украинскими делами и вопросами интеграции", - сказал Песков. По его словам, точная формулировка будет зафиксирована в распределении обязанностей, которые пока "не формализованы".

Отвечая на уточняющий вопрос о том, интеграцией "кого с кем" будет заниматься Козак, Песков ответил: "Не России и Украины. У России много интеграционных процессов, в которых она участвует весьма успешно".

Кроме того, в ходе общения с журналистами Песков сказал, что прошение об отставке помощника президента РФ Владислава Суркова, который курировал украинское направление, не подписано. "Нет, мы же не объявляли об этом", - сказал пресс-секретарь.

В январе Владимир Путин своим указом назначил бывшего вице-премьера Дмитрия Козака заместителем руководителя администрации президента.

В том же месяце директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем телеграм-канале сообщил, что помощник президента Сурков оставил государственную службу "в связи со сменой курса на украинском направлении". Позднее Песков сказал, что указа об отставке Суркова нет, поэтому де-факто он пока остается помощником президента.