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Песков заявил, что Сурков де-факто остается помощником президента

Песков заявил, что Сурков де-факто остается помощником президента
Владислав Сурков
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Указа об освобождении помощника президента РФ Владислава Суркова от должности по-прежнему нет, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Могу пока сказать только то, что указа об освобождении Суркова от его обязанностей до сих пор не было, поэтому де-факто он продолжает оставаться помощником президента Российской Федерации", - сказал он журналистам.

Отвечая на вопрос о том, продолжает ли Сурков ходить на работу, Песков отметил, что не может точно это сказать. "Я функции контроля за посещаемостью рабочего места не осуществляю", - добавил Песков.

В субботу директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил "Интерфаксу", что Сурков оставил госслужбу "в связи со сменой курса на украинском направлении".

Песков в тот день сообщил "Интерфаксу", что указа об отставке Суркова с поста помощника президента РФ нет.

Пресс-секретарь при этом добавил, что политика России на украинском направлении не менялась. "Любые рассуждения на эту тему - это личная точка зрения", - сказал тогда Песков.

Владислав Сурков Дмитрий Песков

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