Глава ВОЗ предупредил о дефиците медицинских масок из-за коронавируса

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В мире наблюдается хронический дефицит масок и других средств защиты от распространения нового коронавируса, сообщает The Independent со ссылкой на заявление гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.

"Мир сталкивается с хроническим дефицитом персональных средств защиты", - сказал он, выступая перед членами исполнительного комитета ВОЗ в Женеве.

Гебрейесус отметил, что за последние два дня рост числа новых заболевших в Китае замедлился, но это не значит, что он вновь не ускорится.

СМИ периодически сообщают о нехватке медицинских масок в странах Азии на фоне вспышки коронавируса в Китае. Так, в некоторых странах на них резко взлетели цены, а в Южной Корее ввели уголовное наказание для спекулянтов, скупающих маски.

Также СМИ сообщали о нехватке масок в некоторых магазинах в США и Канаде.

В РФ президент Владимир Путин 5 февраля заявил, что у аптек, повысивших цены на противовирусные препараты и маски, следует отбирать лицензии. "

По последним данным, в Китае 31 тыс. 161 заболевший, 636 погибших.