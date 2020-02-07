В Хабаровске повсеместно введут масочный режим

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Мэрия Хабаровска с 10 февраля ввела масочный режим и ограничила развлекательные мероприятия. На какой срок объявлен масочный режим, не уточняется.

C понедельника обязательно носить маски должны будут "работники транспорта, торговых центров и банков, учителя, воспитатели, медики – все те, кто ежедневно имеет тесный личный контакт с большим количеством людей". Отвечать за соблюдение этого требования будут руководители предприятий. Носить маски на улицах не обязательно, а вот в помещениях - придется, менять их нужно раз в два часа, объяснила замначальника управления по спорту и здравоохранению Татьяна Скорик.

Масок в городе хватит всем, заверяют чиновники. С прошлой неделе в аптеках ввели ограничение - отпускать не больше 15 масок в одни руки. На складах осталось около 40 000 масок, а 12 февраля должны поступить еще 50 000 масок, которые уже в пути, отчитался директор краевого бюджетного учреждения "Фармация" Денис Улыбышев.

Ограничения вводятся и на проведение культурно-массовых мероприятий в социальных учреждениях, медицинских организациях, учреждениях образования, на предприятиях торговли, сферы услуг и общепита.

По словам Скорик, ограничения вводятся в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ и для профилактики коронавируса, если он в городе появится.

По последним данным мэрии, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Хабаровске ниже эпидпорога на 10,6%. Грипп диагностирован у 24 человек, с симптомами острой респираторно-вирусной инфекции в медицинские учреждения на прошлой неделе обратилось 4590 человек, большинство из них - дети. Карантин введет в двух школах полностью и в 58 классах 18 других школ.

На утро 7 февраля в Китае был подтвержден 31 211 случая заражения коронавирусом, и еще более 220 - в других странах. Умерли 638 заболевших. В России заразились два гражданина КНР, на 7 февраля Роспотребнадзор заявлял, что новых случаев заражения не появилось.