Спикер петербургского парламента поддержал упоминание бога в Конституции

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров поддержал включение упоминания о Боге в Конституцию РФ.

"Я целиком и полностью поддерживаю позицию Святейшего патриарха Кирилла. Россия - православная страна. Россия - миродержавная сила. Как мы говорим, последняя надежда Бога на земле", - заявил Макаров журналистам в среду.

По мнению спикера Заксобрания, подобное изменение в Конституции важно для каждого верующего в независимости от того, какую религию он исповедует. "Я как православный человек убежден в том, что это необходимо сделать - прежде всего для сплочения нашего общества, для повышения духовности, нравственности, заботы о ближнем. Такие поправки в Конституцию, безусловно, не просто можно вносить, а даже нужно", - подчеркнул спикер парламента.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что компартия не возражает против упоминания бога в преамбуле Конституции. Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Основной закон Павел Крашенинников не поддержал такую идею. Против такой инициативы выступили и в СПЧ.

В начале февраля патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с инициативой включить упоминание о боге в Конституцию России. "Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем Основном законе упоминался Бог. Потому что большинство российских граждан в Бога верит. Я не говорю только о православных - я говорю также о мусульманах и о многих, о многих других. Если в гимне может быть "Богом хранимая родная земля", почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?" - сказал патриарх на трапезе по случаю 11-й годовщины своей интронизации.