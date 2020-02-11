Зюганов высказался по поводу идеи упоминания бога в Конституции

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - КПРФ не возражает против упоминания бога в преамбуле Конституции России, заявил лидер партии Геннадий Зюганов.

Отвечая на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" на вопрос о возможности упоминания бога в преамбуле Конституции, Зюганов заявил, что "это образ скорее, который соответствует нравственно-духовным основным ценностям нашей державы", и напомнил об упоминании бога в гимне РФ.

По мнению лидера КПРФ, библейские сюжеты стали частью коммунистической идеологии. "Я, когда изучал Библию, в послании апостола Павла (...) - там главный лозунг коммунизма "Кто не работает, тот и не ест", - рассказал Зюганов.

"Собственно говоря, мы во многом моральный кодекс строителя коммунизма списали из Библии. И кто бы там ни пытался говорить другое, то просто положите рядом эти документы", - заключил лидер КПРФ.

С инициативой о включении упоминания бога в Конституцию ранее выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Между тем против этого выступил глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников. В СПЧ сочли некорректным упоминать бога в Конституции.

Президент России Владимир Путин 15 января в послании Совету Федерации предложил поправки в Конституцию, которые, в частности, меняют механизм формирования правительства. 20 января Путин внес в Думу законопроект с поправками в Конституцию, он был принят в первом чтении 23 января.