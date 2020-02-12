Бывший сотрудник ФСИН совершил попытку суицида в зале суда
Ему дали срок за вымогательство
Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Бывший начальник управления ФСИН Виктор Свиридов совершил попытку покончить с собой в зале Чертановского суда Москвы, рассказал осведомленный источник "Интерфакса".
"Инцидент произошел в день, когда ему оглашался приговор. Выжил ли Свиридов, пока неизвестно", - сказал он.
Подсудимый умер, сказал другой источник.
Свиридова судили по обвинению в вымогательстве. Он был под подпиской о невыезде.
Как ожидается, в ближайшее время Следственный комитет начнет проверку по факту происшедшего.
Официальной информацией "Интерфакс" пока не располагает.