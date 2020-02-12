Бывший сотрудник ФСИН совершил попытку суицида в зале суда

Ему дали срок за вымогательство

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Бывший начальник управления ФСИН Виктор Свиридов совершил попытку покончить с собой в зале Чертановского суда Москвы, рассказал осведомленный источник "Интерфакса".

"Инцидент произошел в день, когда ему оглашался приговор. Выжил ли Свиридов, пока неизвестно", - сказал он.

Подсудимый умер, сказал другой источник.

Свиридова судили по обвинению в вымогательстве. Он был под подпиской о невыезде.

Как ожидается, в ближайшее время Следственный комитет начнет проверку по факту происшедшего.

Официальной информацией "Интерфакс" пока не располагает.