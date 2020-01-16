Мужчина ранил из ружья двух человек в суде Новокузнецка

Стрелок задержан, информации о состоянии пострадавших нет

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Житель Новокузнецка устроил стрельбу в здании мирового суда, сообщил агентству "Интерфакс" источник в экстренных службах.

"По предварительным данным, мужчина зашел в помещение мирового суда и начал стрелять из ружья", - сказал собеседник агентства.

Позднее источник в правоохранительных органах сообщил "Интерфаксу", что в результате стрельбы ранения получили судебный пристав и посетительница суда.

"Ранены два человека: пристав и одна из посетительниц. Сам стрелок был задержан", - сказал собеседник агентства, не уточнив состояния раненых.

Он пояснил, что мужчина начал стрельбу в помещении суда на улице Энтузиастов в Центральном районе города.

В пресс-службе следственного управления СКР по Кузбассу агентству сообщили, что на место происшествия выехали следователи, подробности произошедшего не уточняются.