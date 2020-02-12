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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 07:02

Пациент онкоцентра погиб в Екатеринбурге, выпав из окна

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Свердловский Минздрав начал проверку из-за смерти пациента онкологического центра в Екатеринбурге, выпавшего в среду из окна этого медучреждения, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь ведомства Константин Шестаков.

"Да. Министерство (здравоохранения региона - ИФ) назначило проверку", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, действительно ли в онкоцентре произошел такой случай.

Как уточнили агентству в пресс-службе областного управления СКР, сейчас на месте происшествия работают сотрудники следственного отдела по Верх-Исетскому району Екатеринбурга, они выясняют все обстоятельства случившегося.

Екатеринбург

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