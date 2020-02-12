Мосгорсуд подтвердил суицид экс-сотрудника ФСИН в зале Чертановского суда

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Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Экс-начальник одного из управлений ФСИН РФ Виктор Свиридов умер в результате попытки суицида после оглашения ему приговора в Чертановском суде Москвы, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

"Во время провозглашения приговора подсудимый, находясь в зале судебного заседания, после того, как судья огласил назначенное наказание, покончил с собой", - сказала она. По данным суда, Свиридов скончался.

Солопова отметила, что "обстоятельства, при которых подсудимый, который находился под подпиской о невыезде, пронес в здание суда оружие, устанавливаются". По ее словам, в суде сейчас работают сотрудники полиции и Следственного комитета.

В суде отметили, что в среду Свиридов был признан виновным в вымогательстве в особо крупном размере. Он признал вину, и ему назначили наказание ниже низшего предела - три года колонии строгого режима.