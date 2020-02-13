Путин выступил против переноса другого выходного на день голосования по Конституции

Предложения Клишаса по процедуре голосования он оценить затруднился: "без полбанки не разберешься"

Президент России Владимир Путин Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин предложил организовать голосование по поправкам в Конституцию в будний день, но объявить этот день выходным. Он сказал это на встрече с рабочей группой, которая собирает и обсуждает эти поправки.

"Мы договорились, что это должен быть рабочий день - это правильно, но только объявив его выходным. И особое внимание правительства на это обращаю, чтобы потом этот выходной день не вытащили от каких-нибудь праздников - первомайских или новогодних", - сказал он.

Он также обещал подписать распоряжение о том, что готовить голосование должен будет Центризбирком. Документ должен быть выпущен уже 14 февраля.

Перед этим сопредседатель группы сенатор Андрей Клишас попросил Путина как можно скорее подписать соответствующее распоряжение, так как Центризбиркому предстоит большая подготовительная работа по организации всенародного голосования.

"Для меня важно, чтобы этот закон о поправках в Конституцию вступил в силу только после подведения итогов всероссийского голосования", - сказал также президент.

По его словам, важно, "чтобы именно граждане России были авторами этих поправок в Основной закон" и чтобы они, придя на голосование, "зафиксировали свое авторство этого закона".

"Как люди скажут, так и будет. Если люди в ходе голосования подтвердят, что они поддерживают это, - значит, закон вступает в силу, и поправки в Конституцию вносятся. Если не подтвердят, то поправки в Конституцию внесены не будут", - добавил Путин.

Комментируя предложения о процедуре принятия поправок в Конституцию, которые высказал Клишас, президент признался, что, хотя он и юрист по образованию, воспринимать эти тезисы ему сложно.

"Как у нас в народе говорят, без полбанки не разберешься. Это отдельное испытание", - сказал Путин.

"Вот как специалисты порекомендуют, я с тем и соглашусь, главное, чтобы у нас все было в строгом соответствии с действующим Основным законом", - добавил он.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова отмечала, что комиссия пока не может начать подготовку к проведению голосования, так как ей это никто не поручал и для этого нет законодательного основания. Также она высказывала мнение, что голосование вряд ли будет организовано в формате референдума и предложила ввести для него новый термин. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков также говорил, что референдум по поправкам проводить не будут.

Ранее источник, близкий к рабочей группе, сообщил "Интерфаксу", что голосование по поправкам в Конституцию может пройти 22 апреля, в среду, а этот день может быть объявлен выходным.