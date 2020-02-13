Путин указал на отсутствие спешки в подготовке поправок в Конституцию

В рабочей группе попросили дать им поработать еще недели две

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин не против переноса второго чтения законопроекта о поправках в Конституцию, он добавил что с этим никто не торопит и четких сроков нет. Он сказал это на встрече с рабочей группой по подготовке поправок. Ранее второе чтение намечалось на 11 февраля.

"Нас никто не торопит. Поэтому и второе чтение можно немножко отложить, попросить коллег. Затягивать не нужно просто бесконечно, чтобы это не носило такой перманентный характер - непрекращающееся удовольствие получать от обсуждения всяких возможных вещей", - сказал президент.

Ранее на этой встрече он назвал появление 500 новых поправок к Основному закону "серьезным вызовом" и отметил, что все их принять не получится, но ни одно предложение не будет потеряно.

По его словам, "надо вносить уже будет что-то, чтобы людям показать, что наша работа может закончиться положительным для них результатом, надо иметь это в виду".

"Но нас ничего не лимитирует, мы никуда не спешим. Поэтому все должно быть основательно. Ведь мы делаем это не для сегодняшнего дня, а для будущих поколений. Поэтому здесь нужно подойти очень основательно", - подчеркнул Путин.

Перенести второе чтение законопроекта предложила сопредседатель рабочей группы Талия Хабриева.

"Вы упомянули о 500 поправках. На самом деле их уже больше. У нас каждую минуту предложений становится все больше, - сказала она.

"Если бы была возможность, мы бы были готовы продолжить нашу работу еще 10-14 дней. Но на днях уже предстоит обсуждение закона о поправках в Конституцию в Государственной думе во втором чтении, и мы, видимо, должны прекратить прием предложений и представить их вам", - добавила она.

Президент предложил внести в Конституцию изменения и назвал их 15 января. В тот же день он сформировал рабочую группу из 75 человек - как юристов, так и представителей общественности, для выработки этих поправок. Законопроект со сформулированными изменениями он внес в Госдуму 20 января. 23 января депутаты приняли его в первом чтении единогласно.

Второе чтение намечали сначала на 11 февраля. Затем срок подачи поправок ко второму чтению ограничили 14 февраля. Ранее в феврале Путин выражал надежду, что поправки будут приняты за три с половиной месяца.