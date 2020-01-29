ЦИК не начал подготовку к голосованию по поправкам из-за отсутствия законных оснований

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Центризбирком не готовится к проведению общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, у комиссии нет для этого законодательного основания, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. Комиссия пока проводит "мозговую атаку", собирая предложения по формату голосования.

"Пока законодатель это не решил, пока не вышел соответствующий закон, который возложит то ли на нас, то ли ещё на кого-то эту функцию, мы с вами будем применять только форму сослагательного наклонения", - сказала она.

"То, что мы сейчас делаем, исходя из того, что вероятность нашего участия в этой роли довольно высока, мы проводим вместе с вами интенсивную мозговую атаку обсуждения, мы собираем предложения о том, как вы видите этот процесс.... И мы обязаны это сделать", - добавила она.

Памфилова снова заявила о необходимости ввести новый термин для такого голосования, "поскольку термин "всенародное голосование" применяется к действующей Конституции.

По ее словам, когда проводится референдум, в нем участвуют избиратели. "Сейчас это другая форма, и тут нужен другой термин. Поэтому и родился термин "общероссийское голосование", вот что я имела в виду. Второй термин, который мы предлагаем - не "избиратель", а "участник голосования", - заявила глава ЦИК.

23 января она заявила, что для референдума по президентским поправкам нет оснований, а голосование по ним она предложила назвать "эксклюзивным", "разовым" или "уникальным". Ввести новый термин она тогда предложила, "чтобы не было путаницы, чтобы не было ссылок на действующее законодательство".

Президент Владимир Путин 15 января в послании Федеральному собранию предложил обсудить поправки в Конституцию и провести по ним голосование. В тот же день для подготовки поправок и формата голосования была создана рабочая группа из 75 человек. Уже 20 января президент внес поправки в Госдуму. Группа продолжает обсуждать формат голосования, а также другие возможные предложения по поправкам.