Путин согласился внести в Конституцию пункт об индексации зарплат

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поддержал предложение профсоюзов внести в Конституцию поправку об обязательной индексации зарплат. Ранее он сам предлагал внести туда положение об обязательной ежегодной индексации пенсий.

Упомянуть индексацию зарплат на встрече Путина с рабочей группой по поправкам предложил глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Это дополнение профсоюзы хотят внести в статью 75 пятой главы, в которой говорится об индексации социальных пособий.

"Наше предложение - добавить сюда индексацию заработной платы (...). Это могло бы звучать так: в РФ гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации, индексация заработной платы, социальных пособий и иных социальных выплат в порядке, установленном федеральным законом", - сказал он.

А дальше, по мнению Шмакова, "это можно будет регулировать в зависимости от экономической обстановки, которая у нас складывается".

"Справедливо, я согласен", - ответил Путин.