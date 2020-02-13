Путину понравилась идея закрепить в Конституции тезис о победе СССР в ВОВ

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Президент назвал хорошей идеей предложение прописать в Конституции положение о победе СССР во Второй мировой войне, но предложил обдумать этот вопрос. Он сказал это на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в основной закон.

"Нужно ли это в Конституции отмечать, и если нужно, то где - это нужно подумать. Но сама по себе идея, конечно, хорошая", - сказал он.

Эту поправку выдвинул сенатор Алексей Пушков. Он объяснил президенту, что в последнее время участились попытки переписать историю Второй мировой войны и создать "альтернативную историю, в которой роль СССР в победе будет девальвирована".

"Я вашу позицию разделяю, безусловно, вы не могли это не заметить, я публично об этом все время говорю. Попытки переписать историю вредны и, конечно, имеют определенный подтекст", - сказал Путин.