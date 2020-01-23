Ученые заявили, что источником нового коронавируса в КНР могли стать ядовитые змеи

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Москва. 23 января. INTERFAX.RU - По мнению китайских ученых, новым типом коронавируса человек мог впервые заразиться от змеи, сообщает в четверг газета South China Morning Post.

В исследовании, опубликованном в Журнале медицинской вирусологии, приняли участие ученые из Пекина, Наньнина, Нинбо, а также из Уханя, откуда начала распространяться инфекция. "Наши заключения дают основание полагать, что змея является наиболее вероятным животным-носителем инфекции", - говорится в исследовании.

Ученые сравнили генетический код вируса с генетическим кодом большого числа животных. По мнению ученых, самыми близкими по генетическому коду к вирусу оказались два вида змей: южнокитайский многополосый крайт и китайская кобра (оба вида являются ядовитыми).

В Китае змей и других диких животных нередко употребляют в пищу. Так, в 2017 году исследование Института зоологии Китайской академии наук показало, что более 60% населения на юго-западе страны ели мясо дикого животного минимум один раз за последние два года.

Тем не менее, в сообществе китайских ученых версию передачи вируса к человеку от змеи подвергают сомнению, отмечает газета. Это связано с тем, что прежде почти все подобные вирусы передавались человеку от млекопитающих, например от верблюдов, как в случае с Ближневосточным респираторным синдромом (MERS).

По мнению специалиста по вирусологии института зоологии в Пекине Чжэн Айхуа, передача вируса человеку от отдаленных от человека видов живых организмов возможна, как в случае с вирусом Зика, переносчиком которого являются комары. В то же время, сама по себе схожесть генетического кода не является достаточным основанием для таких выводов, отметил он. "Это интересная гипотеза, но потребуются эксперименты над животными, чтобы проверить ее", - сказал ученый.

В декабре 2019 года в городе Ухань (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Изначально был сделан вывод, что вирус не передается от человека человеку, однако позднее он был опровергнут, и заболевание перенесено в разряд инфекционных.

В Китае зарегистрировано более 600 случаев заболевания, 17 человек скончались. Также есть заболевшие в Таиланде, Японии, Южной Корее и США.