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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:33

Ученые заявили, что источником нового коронавируса в КНР могли стать ядовитые змеи

Ученые заявили, что источником нового коронавируса в КНР могли стать ядовитые змеи
Фото: Reuters

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - По мнению китайских ученых, новым типом коронавируса человек мог впервые заразиться от змеи, сообщает в четверг газета South China Morning Post.

В исследовании, опубликованном в Журнале медицинской вирусологии, приняли участие ученые из Пекина, Наньнина, Нинбо, а также из Уханя, откуда начала распространяться инфекция. "Наши заключения дают основание полагать, что змея является наиболее вероятным животным-носителем инфекции", - говорится в исследовании.

Ученые сравнили генетический код вируса с генетическим кодом большого числа животных. По мнению ученых, самыми близкими по генетическому коду к вирусу оказались два вида змей: южнокитайский многополосый крайт и китайская кобра (оба вида являются ядовитыми).

В Китае змей и других диких животных нередко употребляют в пищу. Так, в 2017 году исследование Института зоологии Китайской академии наук показало, что более 60% населения на юго-западе страны ели мясо дикого животного минимум один раз за последние два года.

Тем не менее, в сообществе китайских ученых версию передачи вируса к человеку от змеи подвергают сомнению, отмечает газета. Это связано с тем, что прежде почти все подобные вирусы передавались человеку от млекопитающих, например от верблюдов, как в случае с Ближневосточным респираторным синдромом (MERS).

По мнению специалиста по вирусологии института зоологии в Пекине Чжэн Айхуа, передача вируса человеку от отдаленных от человека видов живых организмов возможна, как в случае с вирусом Зика, переносчиком которого являются комары. В то же время, сама по себе схожесть генетического кода не является достаточным основанием для таких выводов, отметил он. "Это интересная гипотеза, но потребуются эксперименты над животными, чтобы проверить ее", - сказал ученый.

В декабре 2019 года в городе Ухань (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Изначально был сделан вывод, что вирус не передается от человека человеку, однако позднее он был опровергнут, и заболевание перенесено в разряд инфекционных.

В Китае зарегистрировано более 600 случаев заболевания, 17 человек скончались. Также есть заболевшие в Таиланде, Японии, Южной Корее и США.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Новый тип коронавируса может передаваться от человека к человеку. Более 10 медработников уханьской больницы, которые контактировали с заболевшими, тоже заразились пневмонией. Один из них находится в критическом состоянии.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияМеждународные аэропорты начали вводить усиленные меры досмотра прибывших из КитаяСлучаи заболевания уже отмечены в Гонконге, Южной Корее, Японии и ТаиландеКоронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду проведет экстренное заседание, чтобы оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Хроника 09 – 23 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Китай Ухань

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