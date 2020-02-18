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Счетная палата проанализирует сделку по продаже Сбербанка правительству

Счетная палата проанализирует сделку по продаже Сбербанка правительству
Фото: Reuters

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Счетная палата (СП) проанализирует сделку по продаже акций Сбербанка правительству, заявил журналистам глава СП Алексей Кудрин.

Кудрин также сказал, что использование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для покупки правительством акций Сбербанка у ЦБ отвечает основным принципам использования фонда. Так экономист ответил на вопрос журналиста, разделяет ли он мнение Минфина о том, что инвестиции в акции Сбербанка соответствуют целям управления ФНБ, обеспечению высокой сохранности вложенных средств и гарантируют стабильный доход от их размещения.

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"То, что банк должен был когда-то перейти в собственность правительства, - это разумно. Когда-то даже в законе о ЦБ содержалась норма о том, чтобы банк когда-то перешел в собственность правительства и ликвидировался бы конфликт интересов между ЦБ как регулятором и как собственником акций крупнейшего российского банка. Так что в целом, это разумная мера", - добавил он.

По его словам, ФНБ для покупки акций Сбербанка - "вполне допустимый источник". "Я всегда спрашивал, правильное ли время выбрано, но тут можно обсуждать", - сказал Кудрин. По его словам, его "не смущает" также и то, что часть прибыли от дивидендов Сбербанка будет возвращена ЦБ.

"Мы понимаем, что это разовая финансовая сделка такого масштаба, а прибыль ЦБ в том числе частично снова возвращается в правительство", - рассуждает Кудрин. "В общем, я думаю, что это возможно, но дополнительные детали этой сделки мы будем анализировать, и потом уже Счетная палата даст свое заключение", - отметил он.

По его мнению, такую сделку "можно расценивать как смягчение бюджетного правила". "В принципе, такую оценку можно сделать", - сказал Кудрин.

Ранее в феврале стало известно, что Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств ФНБ по рыночной стоимости. Позднее кабмин одобрил решение о покупке Сбербанка. 17 февраля правительство внесло в Госдуму законопроект о покупке у Банка России пакета акций Сбербанка в рамках размещения средств ФНБ.

Алексей Кудрин СП ФНБ Сбербанк ЦБ РФ

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