Суд нашел новых экспертов для дела "Седьмой студии" Серебренникова

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы привлек доцента кафедры искусствознания Театрального училища им. Щепкина Ольгу Королеву и заместителя исполнительного директора по финансовым, правовым и кадровым вопросам МХАТ им. Горького Елену Баженову для новой экспертизы по уголовному делу о мошенничестве в отношении режиссера Кирилла Серебренникова и его бывших коллег.

Такое решение на заседании во вторник приняла судья Олеся Менделеева, которая с декабря рассмотрела 16 кандидатов для искусствоведческой части комплексной экспертизы, повторно назначенной для проведения в Центре судебной экспертизы министерства юстиции РФ.

Среди отклоненных претендентов стороны защиты оказались художественный руководитель МХТ им. Чехова Сергей Женовач, профессор института театрального искусства (ГИТИС) Дмитрий Трубочкин, заместитель председателя Союза театральных деятелей (СТД) Дмитрий Мозговой и другие. Инициатор назначения экспертизы, государственное обвинение, смог предложить только одного эксперта - театроведа, бывшего сотрудника департамента культуры Москвы Дмитрия Порватова, который также не устроил суд.

Ольгу Королеву и Елену Баженову для участия в проведении экспертизы пригласила сама судья Менделеева. При этом подсудимая Софья Апфельбаум заявила в суде, что Королева, которая также известна как театральный критик Ольга Галахова, может быть заинтересованным экспертом, поскольку ранее они находились в дружеских отношениях, но затем прекратили общение.

Следующее заседание по делу состоится 28 декабря. После этого, как ожидается, суд направит материалы дела на экспертизу.

Не первая экспертиза

Новая экспертиза станет третьей в "деле "Седьмой студии". Назначить ее в декабре прошлого года суд попросил гособвинитель Михаил Резниченко, который сослался на то, что предыдущая экспертиза, проведенная при первом рассмотрении дела по существу, была осуществлена с участием "предвзятых экспертов", а именно профессора ГИТИС Видмантаса Силюнаса и замдиректора МХТ им. Чехова Марины Андрейкиной, ранее, по данным обвинения, публично выражавших поддержку фигурантам дела.

Вместе с тем, исключить из дела, как о том попросил гособвинитель, предыдущую экспертизу суд отказался. При этом суд решил поставить перед новыми экспертами те же вопросы, на которые отвечали их предшественники. Они должны будут выяснить, в каком объеме автономная некоммерческая организация (АНО) "Седьмая студия" в 2011-2014 годах получала денежные средства из Минкультуры и иных источников; какова общая сумма всех расходов АНО за указанный период; осуществлялись ли "Седьмой студией" расходы, не связанные с реализацией проекта "Платформа"; в каком размере АНО перечисляла денежные средства на счета фирм, которые, занимались обналичиванием; каков был объем затрат для реализации каждого конкретного мероприятия.

Как сообщалось, согласно выводам предыдущей экспертизы, сумма затрат на проект "Платформа" Кирилла Серебренникова существенно превышала сумму его госфинансирования.

Также в деле остается экспертиза, проведенная единолично экспертом на стадии предварительного расследования и установившая сумму ущербу, вмененного обвиняемым.